Omicidio Sharon Verzeni, raccolte decine di Dna nella zona del delitto

Le telecamere della zona attorno alla casa in cui viveva con Sharon, a circa 800 metri dal luogo in cui è stata aggredita, non lo riprendono uscire né dalla parte anteriore, dove invece si vede la donna che esce, né sul retro, dove una strada sterrata conduce comunque in una zona coperta dalle telecamere. Oltre cento le ore di filmati, estrapolati da una cinquantina di telecamere pubbliche e private, che hanno analizzato i carabinieri del Ros. L'assassino non si vede ma, ed è uno dei fattori a cui gli investigatori stanno cercando di dare una spiegazione per arrivare a capire chi sia l'omicida e perché abbia ucciso Sharon.