Sfregiata a Prato, indagata anche la fidanzata dell'ex compagno

A Prato per l'aggressione subita da Martina Mucci, la 29enne che a febbraio fu selvaggiamente picchiata e sfregiata, risulta indagata anche la fidanzata di Emiliano Laurini, l'ex ragazzo della vittima.

Alla donna è contestato il concorso nell'aggressione, da chiarire se morale o materiale. Indagato inoltre anche un altro giovane: salgono così a 6 le persone coinvolte. Per l'agguato sono in carcere lo stesso Laurini, 41 anni, e Mattia Schininà, di 21, il primo anche ex collega di lavoro di Mucci in un pub e ritenuto dalla procura il mandante dell'agguato, il secondo con un ruolo da tramite per procurare i picchiatori. Quest'ultimi sarebbero stati Kevin Mingoia, di 19 anni, e un sedicenne.