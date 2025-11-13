Sfogo di Francesca Verdini per gli insulti social a lei e a Salvini: "Davvero mi devo abituare?"

"Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c'è dietro a tanto odio", ha scritto
Francesca Verdini, produttrice cinematografica, ha denunciato in una serie di storie su Instagram attacchi e insulti, anche di carattere sessista, nei suoi confronti e all'indirizzo del segretario della Lega e suo compagno Matteo Salvini. "Mi perdo dietro tanto orrore", ha scritto, aggiungendo: "Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c'è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare?". Più tardi, ha poi ringraziato per la solidarietà e "l'affetto incredibile" che ha ricevuto, segno che "il numero di persone che riconosce l'esistenza di questo problema, che capisce l'orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare".
Verdini ha postato su Instagram gli screenshot di alcuni insulti ricevuti. Si va da commenti esplicitamente volgari a chi ironizza sulla differenza di età tra la donna e il suo compagno: "È sua figlia vero? Non posso pensare ad altro", scrive un utente, commentando una foto della coppia insieme. Nel suo sfogo, Verdini ha ammesso di ignorare, in genere, i commenti sui social ("Mi dicono di farlo e di non rispondere e hanno sicuramente ragione"), ma poi di cedere "a volte".
In un post successivo, si è scusata "se ho dato l'impressione di essere turbata o ferita. Non era mia intenzione far preoccupare nessuno e mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene", assicurando di essere "sinceramente serena". Alla fine, comunque, ha prevalso la consapevolezza "davvero incoraggiante" - ha concluso Verdini - che "sono davvero di più le persone buone, gentili e generose d'animo rispetto a quelle che vivono di rancore".