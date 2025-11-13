Sfogo di Francesca Verdini per gli insulti social a lei e a Salvini: "Davvero mi devo abituare?"

Francesca Verdini, produttrice cinematografica, ha denunciato in una serie di storie su Instagram attacchi e insulti, anche di carattere sessista, nei suoi confronti e all'indirizzo del segretario della Lega e suo compagno Matteo Salvini. "Mi perdo dietro tanto orrore", ha scritto, aggiungendo: "Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c'è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare?". Più tardi, ha poi ringraziato per la solidarietà e "l'affetto incredibile" che ha ricevuto, segno che "il numero di persone che riconosce l'esistenza di questo problema, che capisce l'orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare".