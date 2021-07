Matteo Salvini e Francesca Verdini, coppia al bacio a Marina di Pietrasanta

Un bacio in spiaggia al tramonto, un brindisi a base di prosecco: a Matteo Salvini e Francesca Verdini basta poco per essere felici. La coppia è stata paparazzata dal settimanale "Chi" a Marina di Pietrasanta durante un momento di romanticismo, avvinghiati l'uno all'altra mentre si scambiano effusioni romantiche.

Francesca è in vacanza in Versilia con tutta la famiglia al completo e Matteo, approfittando di impegni di lavoro in Toscana, l'ha raggiunta per passare poche ore solo con lei. In spiaggia ha occhi solo per la sua bellissima compagna e lei ricambia le attenzioni, lasciandosi andare ai baci bollenti.

Leggi Anche Matteo Salvini e Francesca Verdini innamorati a Venezia

Insieme da 2 anni, sono innamorati e si vede. In spiaggia brindano al loro amore, scambiandosi baci sulle labbra e sulla fronte. La Verdini è in forma perfetta e in bikini bianco sfoggia curve mozzafiato e un lato B da 10 e lode. Merito di tanto yoga, come dimostrano le foto degli allenamenti che spesso posta sui social. I risultati si vedono, e Salvini apprezza.

Francesca Verdini, acrobazie in bikini… in vacanza con Matteo Salvini 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: