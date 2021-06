Matteo Salvini e Francesca Verdini innamorati a Venezia

Weekend romantico a Venezia per Matteo Salvini e Francesca Verdini . "Solo l'amore" scrive lei postando su Instagram le foto più belle della loro fuga di coppia: le rose ricevute in dono, la magia dei canali, un giro in gondola al tramonto e loro, abbracciati e sorridenti in posa per un selfie.

L'amore tra Salvini e la Verdini procede a gonfie vele ormai da due anni. Due decenni li separano (lei ha 28 anni e lui 48) ma la differenza d'età non è un problema. Sono sempre complici e affiatati, e sfruttano al meglio ogni occasione per ritagliarsi un momento d'amore solo per loro.

Le foto postate da Francesca raccontano giorni intensi e romantici. Abbracciati per un selfie lei e Matteo sfoggiano sorrisi gioiosi e sguardi luccicanti. E come da copione, per loro non manca il giro in gondola con brindisi al crepuscolo e un mazzo di rose bianche e rosse, simbolo di purezza e passione.

