Matteo Salvini non si sposa: "Con Francesca stiamo bene così"

L'amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele. Sono fidanzati da due anni e convivono già da qualche mese, e per ora non chiedono di più. Dopo le indiscrezioni riguardo a nozze imminenti tra loro, il leader della Lega ha precisato: "Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma".

Del resto qualche settimana fa anche Francesca aveva affrontato il tema delle nozze intervistata dal settimanale Chi: "Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare", aveva detto in quell'occasione. E riguardo al suo legame con Matteo aveva confessato: "Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza".

Il fatto che le nozze non siano in programma per il prossimo futuro, non significa che non ci saranno mai. Per Salvini sarebbero le seconde, dopo quelle naufragate con Fabrizia Ieluzzi, con cui è stato sposato dal 2003 al 2010 ed ha avuto un figlio, Federico (18 anni). L'ex ministro è padre anche di Mirta, nata nel 2012 dall’amore per Giulia Martinelli. I due ragazzi vanno d'accordo con la Verdini, che è subito entrata in sintonia con loro. Insieme sono una famiglia allargata affiatata e felice, le nozze sono solo un dettaglio.

