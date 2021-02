Matteo Salvini innamorato, mano nella mano con Francesca Verdini IPA 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Salvini e la Verdini approfittano di qualche raggio di sole per fare una passeggiata di coppia. Lui elegante e istituzionale, in abito blu e cravatta celeste. Lei più sportiva e giovanile con un giaccone, berretto di lana in testa e occhiali da sole rotondi. Rivolgono uno sguardo ai fotografi, poi si fissano intensamente negli occhi e proseguono per la loro strada senza mai perdere il contatto per un solo istante.

Matteo e Francesca sono una coppia solida e affiatata. Lo scorso maggio sono andati a vivere insieme in un condominio con giardino in una zona residenziale. Lei è riuscita a instaurare un ottimo rapporto con i figli di Salvini, Federico e Mirta, nati da precedenti relazioni. Il leader della Lega ha un matrimonio finito alle spalle e due relazioni importanti ormai archiviate, tra cui quella con Elisa Isoardi. In passato lui è sempre stato allergico all'argomento nozze, ma la Verdini è una donna piuttosto determinata e con le idee chiare: chissà che non riesca a farlo capitolare?

