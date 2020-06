Salvini e Verdini al mare, prove di luna di miele?

Passeggiate in spiaggia mano nella mano, risate, coccole, baci... per Matteo Salvini e Francesca Verdini l'estate si preannuncia all'insegna del romanticismo e dell'amore. Paparazzati dal settimanale Chi durante una mini vacanza a Sabaudia, la coppia dimostra grande affiatamento: che sia una prova generale di luna di miele, in vista del sì?

Sono da poco andati a vivere insieme a Roma, confermando l'intenzione di fare sul serio. Francesca ha un ottimo rapporto con i figli di Matteo, Federico e Mirta, nati da precedenti relazioni del leader della Lega. Nonostante la giovane età, ha 27 anni, è una donna determinata e con le idee chiare, e sembra ben decisa a voler mettere l'anello al dito a Salvini. Lui, con un matrimonio finito alle spalle e due relazioni importanti ormai archiviate, in passato è sempre sembrato allergico all'argomento... ma ora, innamorato pazzo com'è, sembra più propenso a cedere.

Intanto la coppia di piccioncini si gode qualche giorno di relax sul litorale pontino. Lui indossa un costume a pantaloncino blu, lei in shorts e maglietta o in bikini e kimono sfoggia un fisico tonico e perfetto. Passeggiano sul bagnasciuga, pranzano al ristorante, si abbracciano... sempre mani nelle mani e occhi negli occhi. Il cielo alle loro spalle è pieno di nubi, ma quando sono insieme è come se per loro splendesse sempre il sole.

