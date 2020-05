Fase 2: Matteo Salvini va a convivere con Francesca Verdini

Una casa nuova in formato famiglia. La Fase 2 di Matteo Salvini e Francesca Verdini inizia con un trasloco: dall’appartamento romano in centro a uno più periferico ma perfetto per iniziare alla grande la convivenza. Il settimanale Chi ha sorpreso l’ex ministro e la fidanzata alle prese con gli scatoloni. Caffè da asporto, mascherina e una complicità smisurata.

Per Salvini si tratta del terzo trasloco in pochi mesi, ma questa volta la location scelta con Francesca la racconta lunga sui piani futuri della coppia. Si sono trasferiti in un condominio con giardino in una zona residenziale, meno centrale, di Roma, ma più tranquilla e perfetta per la loro Fase 2 (convivenza e famiglia allargata). La coppia ha preso il caffè per gli operai, poi lui vestito di tutto punto è partito per Milano, mentre la Verdini è andata a fare la spesa.

Francesca munita di mascherina è salita sull’auto ed è andata a fare rifornimento di viveri e a scegliere gli accessori per il nuovo nido d’amore della coppia. I due hanno scelto un appartamento più ampio (rispetto a quello da single in cui viveva prima Matteo) dove ci sono camere anche per i figli di lui, Mirta e Federico, e dove poter allargare la famiglia. I programmi di Salvini e della fidanzata sono chiari.



