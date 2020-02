Matteo Salvini e Francesca Verdini, un parrucchiere per due 

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono davvero inseparabili. Gite in montagna, aperitivi, romantiche cene a due... si sono trovati e sono decisi a non lasciarsi più. E così, anche la seduta dal parrucchiere diventa un momento da condividere in coppia. Il settimanale Diva e Donna li ha sorpresi in un salone di bellezza a Roma tra spuntatine di capelli e messa in piega.