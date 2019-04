Seviziato da babygang, la madre di uno dei bulli: "Non sono stata capace di insegnargli la differenza tra bene e male"

"Come avrei potuto accorgermi di una cosa così? Come fai tu, madre, ad accorgerti di cosa fa nel dettaglio tuo figlio quando esce con gli amici ma soprattutto come fai ad accorgerti di cosa sta succedendo dentro quel cavolo di telefonino? È evidente che io non sono stata capace di fargli capire che cos'è il bene e che cos'è il male". A parlare al Corriere della Sera è la mamma di uno dei 14 ragazzi indagati per la morte di Antonio Stano, l'anziano bullizzato dalla babygang a Manduria (Taranto). Il figlio della donna giura, come molti altri, di aver solo ricevuto il filmato nella chat comune chiamata "Gli orfanelli". "Voglio credergli - aggiunge la madre - e sono sicura che mio figlio non abbia fatto niente più di quello che ammette di aver fatto. Che è già molto grave, sia chiaro". Intanto, l'inchiesta della Procura di Taranto va avanti.