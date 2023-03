Seveso (Monza), chili di cocaina nascosti in box parrocchia: arrestati 2 fratelli

I carabinieri della compagnia di Monza hanno concluso un'operazione antidroga, che ha visto tra Seveso e l'aeroporto di Malpensa, il sequestro di 16 kg di cocaina, 800 grammi di hashish e l'arresto di due fratelli di origine albanese di 43 e 47 anni.

II blitz è scattato all'alba quando i militari hanno visto uno dei due fratelli uscire di casa con un grosso zaino che è stato portato in un terreno di proprietà di una parrocchia del Comune di Seveso, e lì nascosto in un box agricolo sotto chiave. L'uomo, tornato sul posto e realizzando di essere stato scoperto, ha tentato la fuga prendendo un volo di sola andata per l'Albania ma carabinieri lo hanno bloccato allo scalo di Malpensa.