Severino Antinori condannato a 6 anni e mezzo di carcere per rapina di ovuli

Il ginecologo Severino Antinori è stato condannato in via definitiva a 6 anni e 6 mesi di carcere, per rapina di ovociti ai danni di una infermiera spagnola, nell'aprile 2016, alla clinica Matris di Milano. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte di Cassazione, che ha ridotto la pena rispetto ai 7 anni e 10 mesi che gli erano stata inflitti in Appello. Il medico è accusato anche di lesioni aggravate.