Dimentica le chiavi e tenta di salire con una scala in casa ma cade: muore 61enne

Le chiavi di casa dimenticate, il tentativo di entrare da una finestra con una scala, la caduta fatale. È morta in questo modo una donna di 61 anni a Settefrati, in provincia di Frosinone. I carabinieri di Sora, giunti sul posto, hanno trovato la 61enne priva di vita davanti la sua abitazione. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarla.
La dinamica
La caduta sarebbe stata accidentale. I militari propendono per questa ricostruzione, quindi quella legata a un incidente domestico. La donna avrebbe dimenticato il mazzo di chiavi in casa, chiudendo la porta. Al momento, dunque, la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Cassino nelle prossime ore deciderà se far eseguire un esame esterno o disporre l'affidamento di un'autopsia.