Cervia, si apre una voragine sull'asfalto e una spazzatrice stradale ci cade dentro

Sul posto sono intervenuti i tecnici e gli operatori incaricati, che stanno seguendo le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione del mezzo dalla voragine. La strada è stata chiusa e l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel tratto di via Caduti per la Libertà compreso tra la rotonda Vincenzo Giudice di viale Milazzo e il civico 125. Non si sa ancora, però, quando verrà ripristinata.