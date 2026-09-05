Cervia, si apre una voragine sull'asfalto e una spazzatrice stradale ci cade dentro

Una voragine talmente grande da "inghiottire" una spazzatrice stradale. È quanto successo a Cervia dove, in via Caduti per la Libertà, l'asfalto ha ceduto a causa della rottura di una condotta idrica. Sfortuna vuole però che un mezzo per pulire le strade ci sia finito dentro, con il conducente che è comunque riuscito a uscire illeso dal mezzo e dalla buca.
Strada chiusa ed erogazione dell'acqua sospesa
Sul posto sono intervenuti i tecnici e gli operatori incaricati, che stanno seguendo le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione del mezzo dalla voragine. La strada è stata chiusa e l’erogazione dell’acqua è stata sospesa nel tratto di via Caduti per la Libertà compreso tra la rotonda Vincenzo Giudice di viale Milazzo e il civico 125. Non si sa ancora, però, quando verrà ripristinata.