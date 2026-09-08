L'Aquila, cade da cavallo e trasferita in codice rosso: ferita 31enne

Una donna di 31 anni è rimasta ferita dopo essere caduta da cavallo lungo il Sentiero del cuore a Scanno, in provincia dell'Aquila. Soccorsa dai presenti e dal personale del 118, la donna ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo, dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel di Sangro per i rilievi e per informare la Procura della Repubblica di Sulmona. Dai primissimi accertamenti, svolti dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, la caduta sarebbe stata accidentale.