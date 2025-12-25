Logo Tgcom24
Cronaca
Tragedia a Natale

Brescia, 45enne cade da cavallo e muore due giorni dopo

La vittima lascia un figlio di 13 anni

25 Dic 2025 - 14:46
 Cavallo © Dal Web

 Cavallo © Dal Web

Una 45enne di Brescia è morta la mattina di Natale dopo essere caduta due giorni prima da cavallo. La donna era stata schiacciata dall'animale durante un'escursione lungo un sentiero e, dopo due giorni di ricovero in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo si sarebbe improvvisamente spaventato, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo poi all'indietro, travolgendo la donna.

All'arrivo dei soccorsi, la 45enne era già in arresto cardiaco. Sul posto erano intervenuti i volontari del 118 di Garda e un'eliambulanza, che dopo le manovre di emergenza aveva trasportato la ferita all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Salò e a Gardone Riviera, dove la donna risiedeva nella frazione di San Michele insieme al figlio di 13 anni.

