Brescia, 45enne cade da cavallo e muore due giorni dopo

All'arrivo dei soccorsi, la 45enne era già in arresto cardiaco. Sul posto erano intervenuti i volontari del 118 di Garda e un'eliambulanza, che dopo le manovre di emergenza aveva trasportato la ferita all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Salò e a Gardone Riviera, dove la donna risiedeva nella frazione di San Michele insieme al figlio di 13 anni.