Uomo travolto nel Reggiano, si costituisce la pirata della strada

I carabinieri l'hanno denunciata in stato di libertà per il reato di omicidio stradale con fuga 

25 Dic 2025 - 10:26
© Ansa

© Ansa

Si è costituita a Casalgrande (Reggio Emilia) la donna che martedì sera ha travolto e ucciso alla guida della sua auto un uomo di 76 anni che era uscito per buttare la spazzatura ed era scappata senza prestare soccorso. Si tratta di una donna di 43 anni, originaria di Palermo, ma residente in zona. I carabinieri, che avevano cominciato da subito le ricerche fra le province di Reggio Emilia e Modena, erano sulle sue tracce dopo aver raccolto i frammenti di carrozzeria. La donna, accompagnata dal suo legale, è però andata in caserma per ammettere le sue responsabilità, sostenendo di essere scappata perché presa dal panico.