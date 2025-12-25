Logo Tgcom24
Cronaca
PRESO AL BRACCIO

Pomigliano d'Arco (Napoli), colpo d'arma da fuoco in piazza: ferito un bambino di 7 anni

Trasportato in ospedale, guarirà in 7 giorni. Indagini della polizia per stabilire la dinamica dell'accaduto

25 Dic 2025 - 14:09
© Istockphoto

© Istockphoto

Un bimbo è stato ferito di striscio da un colpo d'arma da fuoco. Le sue condizioni non destano preoccupazione: medicato in ospedale, è stato subito dopo dimesso e guarirà in sette giorni. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 24 dicembre in piazza Mercato, a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. La dinamica di quanto accaduto è in corso di ricostruzione da parte della polizia. Il piccolo è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove i medici hanno curato la ferita lieve al braccio sinistro.

