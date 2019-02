Sette marinai marocchini bloccati da mesi nel porto di Genova

Il battello, un vecchio ferry-boat che ha quasi 40 anni e che faceva la spola nello stretto di Gibilterra, da novembre è lì, fermo nel porto italiano, sotto sequestro della magistratura. I 7 marinai a bordo, che non ricevono stipendio e non hanno più soldi, non vogliono lasciare la nave per paura di perdere tutto, anche il diritto di avere gli arretrati.



L'armatore, la compagnia Detroit World Logistic Maritime, ha sede a Tangeri e un capitale di 20 milioni di Dirham (2 milioni di euro circa). Appartiene a Hakim Rahmouni, "discreto uomo d'affari che lavora nel campo della logistica". Le Rif, unico battello della flotta, ha iniziato a lavorare nel 1980. Acquistato per 11 milioni di dirham (1 milione di euro) è stato rimesso a nuovo in Italia nel cantiere del gruppo Jobson.



"I responsabili della società erano tranquilli sulla resa dell'operazione. Pensavano di trarne profitto a partire dal quarto anno, soprattutto facendo conto sulla forte proporzione dell'autofinanziamento che raggiungeva l'85% secondo l'armatore", scrivono i quotidiani marocchini. La scorsa primavera i lavori erano già in fase avanzata, ma il battello non ha mai iniziato a lavorare.



A novembre, a Genova, mentre il battello è all'ancora, rompe gli ormeggi in una giornata di cattivo tempo e causa danni alle imbarcazioni vicine fino a che due rimorchiatori intervengono per evitare il peggio. Il bilancio è comunque di 3 milioni di euro. La magistratura interviene e sequestra Le Rif, chiede l'intervento dell'armatore che non ha mai risposto alle numerose ingiunzioni.