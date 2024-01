Sesto San Giovanni (Milano), donna sotto shock chiede aiuto a hotel: indagini

I carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) stanno indagando su quanto accaduto a una donna di 20 anni sabato scorso, all'alba.

La giovane, in stato confusionale si è presentata sotto shock e seminuda nel parcheggio di un albergo a Cinisello Balsamo. La ragazza è stata portata in ospedale, alla clinica Mangiagalli, dove i medici non avrebbero riscontrato tracce di violenza sessuale. La giovane avrebbe raccontato di essere stata in una discoteca e poi di non ricordare più nulla. Non si esclude, quindi, che sia riuscita a sottrarsi a un'aggressione. La ventenne indossava solo una giacca e le scarpe e aveva delle abrasioni alle ginocchia e al collo.