Cronaca
Crollo in cantiere a Sesto San Giovanni, ferita una passante

È successo nell'area dell'ex Magneti Marelli durante alcuni lavori di demolizione

24 Ott 2025 - 18:31

Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni (Milano), nell'area dell'ex Magneti Marelli. Durante alcuni lavori di demolizione, una parte del palazzo che ospitava gli uffici direzionali dell'azienda è crollata, ferendo una 37enne che stava passando a piedi nei pressi del cantiere. La donna, soccorsa dagli uomini del 118, è rimasta ferita a un piede, in modo lieve, da alcuni detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

Dal Comune di Sesto hanno fatto sapere che la zona interessata è già stata messa in sicurezza e la parte danneggiata demolita mentre l'ufficio tecnico comunale "ha predisposto un'ordinanza per le verifiche statiche della restante parte dell'immobile, al fine di confermare la permanenza della staticità e sicurezza dell'edificio ancora da demolire".

Crollo in cantiere a Sesto San Giovanni, ferita una passante

"Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini, ma voglio rassicurare tutti - ha detto il sindaco Roberto Di Stefano -: la situazione è sotto controllo e non sussiste alcun pericolo per l'incolumità pubblica. Ringrazio i tecnici comunali, i soccorritori e tutte le squadre intervenute per la tempestività e la professionalità dimostrata".

