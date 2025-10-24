Crollo in cantiere a Sesto San Giovanni, ferita una passante
È successo nell'area dell'ex Magneti Marelli durante alcuni lavori di demolizione
Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni (Milano), nell'area dell'ex Magneti Marelli. Durante alcuni lavori di demolizione, una parte del palazzo che ospitava gli uffici direzionali dell'azienda è crollata, ferendo una 37enne che stava passando a piedi nei pressi del cantiere. La donna, soccorsa dagli uomini del 118, è rimasta ferita a un piede, in modo lieve, da alcuni detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.
Dal Comune di Sesto hanno fatto sapere che la zona interessata è già stata messa in sicurezza e la parte danneggiata demolita mentre l'ufficio tecnico comunale "ha predisposto un'ordinanza per le verifiche statiche della restante parte dell'immobile, al fine di confermare la permanenza della staticità e sicurezza dell'edificio ancora da demolire".
"Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini, ma voglio rassicurare tutti - ha detto il sindaco Roberto Di Stefano -: la situazione è sotto controllo e non sussiste alcun pericolo per l'incolumità pubblica. Ringrazio i tecnici comunali, i soccorritori e tutte le squadre intervenute per la tempestività e la professionalità dimostrata".