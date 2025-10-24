Crollo in cantiere a Sesto San Giovanni, ferita una passante

Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni (Milano), nell'area dell'ex Magneti Marelli. Durante alcuni lavori di demolizione, una parte del palazzo che ospitava gli uffici direzionali dell'azienda è crollata, ferendo una 37enne che stava passando a piedi nei pressi del cantiere. La donna, soccorsa dagli uomini del 118, è rimasta ferita a un piede, in modo lieve, da alcuni detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.