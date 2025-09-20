Logo Tgcom24
SVOLTA NELLE INDAGINI

63enne uccisa in casa a Latina: fermata una donna

Si tratterebbe dell'ex badante. La polizia ha raccolto a suo carico "gravi indizi di colpevolezza"

20 Set 2025 - 11:33
© Tgcom24

© Tgcom24

La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna (si tratterebbe dell'ex badante) per l'omicidio della 63enne Antonietta Rocco, trovata riversa sul letto in una pozza di sangue nel suo appartamento nel quartiere Campo Boario del capoluogo pontino. Nel corso della notte gli investigatori hanno ascoltato numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici che hanno consentito alla Squadra Mobile di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza". Sulla base degli elementi emersi l'Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo.

