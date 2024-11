Un 49enne è stato arrestato a Serramanna (Sud Sardegna) per aver picchiato la compagnia in casa. La donna è riuscita a chiamare il numero d'emergenza e a chiedere aiuto, permettendo l'intervento tempestivo dei carabinieri. L'episodio non sarebbe stato l'unico: gli episodi di violenza si sarebbero ripetuti culminando regolarmente in situazioni di forte intimidazione e aggressività.