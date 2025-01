Seriate (Bergamo), donna accoltellata dal marito nel parcheggio di un supermarket: è grave

Una donna di 39 anni è stata accoltellata al culmine di una lite dal marito nel parcheggio del supermercato Lidl a Seriate, in provincia di Bergamo. I due sarebbero stranieri. La donna ferita è stata soccorsa prontamente da alcuni clienti, è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi. In ambulanza è stata poi condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Era cosciente e aveva molti tagli profondi. Una delle cassiere ha chiamato i soccorsi e chiesto l’intervento delle forze dell'ordine. Altri clienti hanno invece tentato di immobilizzare l’uomo e per bloccare la sua furia hanno lanciato anche dei sassi dalle aiuole. Una persona è rimasta ferita all’orecchio, ma l’aggressore, sempre con il coltello in mano, alla fine è stato consegnato ai carabinieri giunti immediatamente sul posto.