Bergamo, vigilante di un supermercato ucciso a coltellate al termine di una lite

Un addetto alla sicurezza di un supermercato è stato ucciso a coltellate in pieno centro a Bergamo al termine di una lite. Il delitto è avvenuto in via Tiraboschi nei pressi del Carrefour dove la vittima, un 40enne, lavorava. L'omicidio è avvenuto al piano seminterrato dell'edificio che ospita diversi negozi. Secondo alcune testimonianze, il vigilante e il suo aggressore si sono rincorsi per alcuni metri, poi il 40enne è stato spinto su una vetrina cadendo per terra. Solo in quel momento l'omicida lo ha colpito con 4 forse 5 coltellate per poi darsi alla fuga.