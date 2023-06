Seregno (Monza), botte e minacce ai nonni per la cocaina: 20enne arrestato

A Seregno (Monza), un 20enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione, maltrattamenti e lesioni personali, nei confronti dei suoi nonni e dei genitori.

Secondo le denunce presentate in particolare dalla nonna paterna di 80 anni, dai nonni materni, entrambi 82enni, e dal padre 55enne, per estorcere loro il denaro necessario ad acquistare cocaina, il giovane da mesi li tormentava e maltrattava. "Sono io il boss", gridava ai parenti per intimidirli.