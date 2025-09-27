Sequestro lampo a Vittoria (Ragusa), la Procura: "Non c'è stata estorsione" | Le telecamere hanno ripreso l'auto dei banditi

I quattro banditi che giovedì hanno rapito il 17enne avevano l'accento di Vittoria e sono rimasti incappucciati per tutta la durata del sequestro. Lo ha raccontato la vittima, sentita dalla polizia fino alle tre di notte, al legale di famiglia. Il giovane sarebbe stato tenuto prigioniero nelle campagne di Vittoria. Il ragazzo ha raccontato che tra il luogo della liberazione e il casolare in cui era stato portato i banditi hanno impiegato circa 6 minuti di auto. Dopo il rilascio la vittima ha dovuto percorrere a piedi altri 20 minuti prima di arrivare alla strada in cui ha incontrato un amico che l'ha poi portato in auto al commissariato. Dal racconto si deduce, secondo il legale del ragazzo, dunque, che la prigione in cui il 17enne è stato tenuto era a poca distanza dal centro della città. Al giovane è stato dato del cibo e consentito di dormire mezz'ora. Il racconto del 17enne farebbe pensare, secondo l'avvocato, all'azione di 4 balordi che, vista la reazione delle forze dell'ordine che hanno subito avviato le ricerche, hanno poi desistito dal loro piano rilasciando la vittima.