Sequestrati beni e denaro al cantante neomelodico Tony Colombo e alla moglie

La squadra mobile di Napoli con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia ha avviato un’indagine che ha portato al sequestro di un appartamento, due box auto e due autoveicoli e alla somma di 80mila euro, intestati ad Antonio Colombo.



La coppia aveva fatto parlare di sé sin dal giorno in cui si era unita in matrimonio con delle celebrazioni in grande stile culminate in un concertone in piazza Plebiscito sulle cui presunte irregolarità la Procura aprì un’inchiesta, poi finita con l’archiviazione. Adesso però dovrà rispondere di accuse più pesanti con l'aggravante del metodo mafioso: a lei è contestato il trasferimento fraudolento di beni, mentre per il cantante è stato ipotizzato il reato di riciclaggio.