Sequestrati 2,6 milioni giocattoli pericolosi: due cinesi denunciati

Erano già imballati e pronti per essere immessi sul mercato i 2,6 milioni di giocattoli, potenzialmente pericolosi, sequestrati dalla guardia di finanza di Torino. L'ingente sequestro - il valore della merce è di circa 4 milioni di euro - è avvenuto in due grossi depositi gestiti da due imprenditori di origine cinese, importatori e distributori per la Lombardia e il Piemonte. I due sono stati denunciati: sono accusati di frode in commercio.