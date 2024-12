Sequestrate 2 tonnellate di fuochi d'artificio a Napoli, un arresto

La guardia di finanza ha sequestrato a Napoli oltre 2 tonnellate di fuochi d'artificio di produzione artigianale in diversi interventi. Sono state denunciate due persone, di cui una arrestata, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente e per violazioni delle norme antincendio e di pubblica sicurezza. In una piattaforma logistica di Mariglianella, all'interno di pacchi anonimi, sono stati individuati e sequestrati 400 chili di fuochi d'artificio ad alto potenziale esplosivo per un totale di circa 5mila pezzi. A Sant'Anastasia i finanzieri hanno sequestrate altri 400 kg di fuochi e arrestato un giovane. Nelle Campagne di Scisciano, invece, è stato scoperto un capannone agricolo all'interno del quale erano custoditi 1.200 chili di fuochi d'artificio.