Senigallia, la mamma di Leo: "Gli dissi denunciamo i bulli, ma lui sperava che finisse"

È un fiume in piena, Viktoryia Ramanenka, quando ripensa alle offese continue subite dal figlio Leo a scuola: "L'avevano preso di mira in tre - ha detto - e io: almeno difenditi. Ma Leonardo era troppo buono, un bambino d'oro". Il 7 ottobre "lo vedevamo abbattuto e lui continuava a dire che non voleva più studiare, che non voleva andare più a scuola". Quindi, lo sfogo di Leo con i suoi genitori, in cui confessava di "aver detto tutto ai professori, ma vanno avanti con la lezione". Il preside della scuola Panzini si è avvicinato, durante il funerale di Leonardo, per farle le condoglianze. "A due passi da me c'era la bara di Leo. Gli ho detto: si allontani da me" ricorda Viktoryia Ramanenka. E ancora "avrei dovuto dirgli ben altro, inutile chiedere scusa adesso, è troppo tardi".