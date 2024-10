Senigallia, la madre del 15enne che si è tolto la vita: "Subiva bullismo, non so perché hanno voluto distruggerlo"

Domenica 13 ottobre, dopo cena, il giovane ha salutato il padre dandogli la buonanotte. Poi ha preso le chiavi dell'armadietto in cui il genitore (un vigile urbano) teneva la pistola d'ordinanza, ha preso l'arma ed è uscito. Più tardi, quando l'uomo si è reso conto dell'armadietto aperto e della mancanza del figlio, ha lanciato l'allarme. La madre del ragazzo ha presentato denuncia contro gli atti di bullismo subiti dal quindicenne. L'adolescente nei giorni precedenti si era confidato con i genitori, spiegando loro che voleva lasciare la scuola perché altri ragazzi lo prendevano in giro e lo insultavano pesantemente. Il giovane temeva di tornare a scuola, tanto che i genitori avevano deciso di parlare con il preside dell'istituto per chiedere che il figlio venisse spostato in un'altra classe. Dopo l'allarme sono partite le ricerche del quindicenne fino al tragico ritrovamento del corpo alle 11.30 di lunedì mattina in un casale di campagna in una zona isolata della frazione del comune nell'Anconetano.