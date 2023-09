Senigallia (Ancona), auto contro bicicletta: morto 11enne

Tragedia a Senigallia (Ancona), dove un ragazzino di 11 anni, in sella alla sua bicicletta, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto.

Alla guida della vettura una donna di 41 anni. Dopo l'incidente il piccolo è stato trasportato in eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto il padre della vittima ha accusato un malore per lo shock.