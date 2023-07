Semisconosciuti al fisco ma con una megavilla in Brianza, Gdf sequestra la residenza a una coppia di cinesi

Residenze per un milione e 600mila euro

Oltre alla villa, la coppia risulta proprietaria di due appartamenti e altre tre garage a Monza, per un valore complessivo di circa un milione e 600mila euro. Da anni i due coniugi operano nel commercio online all'ingrosso e al dettaglio di vari prodotti (materiale elettrico, articoli per la cosmesi, giochi e giocattoli) e hanno già collezionato svariate condanne per importazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti, vendita di articoli con segni mendaci, ricettazione e omesso versamento dell'Iva calcolato di recente in oltre 4 milioni di euro.