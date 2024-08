Trapani, nel Parco di Selinunte scoperto un piccolo tempio

Nel parco archeologico di Selinunte (Trapani) sono stati scoperti nuovi edifici legati all'area sacra tra età arcaica e classica e una struttura che al momento sembrerebbe un piccolo tempio, pari a circa due terzi del Tempio R. I reperti sono venuti alla luce nel corso della campagna di scavi in corso da parte della New York University e dell'ateneo di Milano, nel corso della quale sono stati individuati il grande accesso monumentale a nord-ovest, un ambiente con un pozzo circolare, diversi oggetti, monete e una struttura che parrebbe condurre a un tempietto non ancora conosciuto, non molto grande e senza colonne.