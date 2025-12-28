Trascinato dal vento giù dalla seggiovia, rimasto appeso solo per la giacca: la dinamica dell'incidente

Il 32enne aveva appena concluso il turno di lavoro presso una baita - ristorante in quota e stava scendendo a valle a bordo della seggiovia. Pochi istanti dopo la partenza, una violenta raffica ha sollevato la rete di protezione posta sotto l'impianto: uno degli scarponi è rimasto impigliato, mentre la seggiovia continuava la sua corsa. Trascinato verso il basso, il giovane non è caduto subito sulla rete sottostante, ma è rimasto appeso per la giacca, venendo trascinato per diversi metri ed è rimasto sospeso a circa otto metri d'altezza, finché il giubbotto non si è strappato, facendolo precipitare violentemente sulla base in cemento di uno dei piloni, priva di copertura nevosa che avrebbe potuto attutire l'impatto.