Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: gravissimo un 32enne in Friuli

L'incidente a Piancavallo, in Friuli: una rete di protezione si è sollevata impigliandosi nello scarpone dell'uomo, volato da 10 metri di altezza
© Ansa
E' ancora in gravissime condizioni all'ospedale di Udine il 32enne vittima di un incredibile incidente nella località sciistica di Piancavallo, in provincia di Pordenone. L'uomo è stato letteralmente strappato dalla seggiovia sulla quale si trovava da una rete di protezione che, sollevata da una forte raffica di vento, gli si è impigliata in un piede. Inutili i tentativi di liberarsene: il volo è stato di circa 10 metri e l'impatto è stato contro il cemento di un pilone di sicurezza.
Tutto è accaduto intorno all'ora di pranzo del giorno di Natale. La vittima, che risiede a Mortara (Pavia), aveva terminato il turno come dipendente di una baita-ristorante che si trova in quota. Era appena salito sull'impianto Tremol Uno per rientrare a valle quando è stato agganciato dalla rete, trascinato per alcuni metri e poi schiantato a terra. Difficili anche i soccorsi, sempre a causa del vento: ora è ricoverato in terapia intensiva.