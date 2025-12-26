Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: gravissimo un 32enne in Friuli

E' ancora in gravissime condizioni all'ospedale di Udine il 32enne vittima di un incredibile incidente nella località sciistica di Piancavallo, in provincia di Pordenone. L'uomo è stato letteralmente strappato dalla seggiovia sulla quale si trovava da una rete di protezione che, sollevata da una forte raffica di vento, gli si è impigliata in un piede. Inutili i tentativi di liberarsene: il volo è stato di circa 10 metri e l'impatto è stato contro il cemento di un pilone di sicurezza.