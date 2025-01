Spagna, incidente in una seggiovia ad Astun: diversi feriti gravi

In Spagna, in seguito a un incidente in una seggiovia sui Pirenei, diverse persone sono rimaste ferite, alcune gravemente. È accaduto in un impianto sciistico ad Astun, in provincia di Huesca, secondo quanto hanno riferito i servizi d'emergenza. L'agenzia Efe parla di nove persone in condizioni "molto gravi" e di altre otto "gravi. Diversi i mezzi di emergenza arrivati per prestare soccorso, compresi gli elicotteri.