Seggiolini anti-abbandono, va in tilt il sito per ottenere il bonus

E' andato subito in tilt il sito per ottenere il bonus da 30 euro per l'acquisto del seggiolino anti-abbandono per i bimbi di età inferiore ai 4 anni. E così la legge che prevede l'obbligo in auto del seggiolino subisce un nuovo stop. Andando su www.bonuseggiolino.it, infatti, si sarebbe potuto ottenere il contributo, o il rimborso per chi ha già effettuato la spesa, ma il sito non risulta, al momento, ancora attivo.