Secondo soccorso in poche ore per Open Arms, in salvo 102 migranti

Secondo intervento in meno di 12 ore per Open Arms: dopo le 56 salvate nella serata di lunedì, all'alba sono state soccorse da un gommone in difficoltà davanti alle coste libiche altre 102 persone. "A bordo di Open Arms ora ci sono 158 naufraghi e quasi 500 persone si aspettano un porto sicuro", ha scritto su Twitter la Ong facendo riferimento anche ai migranti messi in salvo nei giorni scorsi dalla Ocean Viking e dalla Alan Kurdi.