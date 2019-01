Sea Watch, Orfini: "Martina ed io indagati per la visita sulla nave"

"Siamo appena rientrati in porto. Ora stiamo facendo l'elezione di domicilio perché a quanto pare siamo indagati per essere saliti sulla nave". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, dopo essere tornato, insieme al segretario Maurizio Martina, dalla visita sulla Sea Watch. "I campi in Libia - ha aggiunto Orfini - sono un inferno che non finisce mai, ci hanno detto i migranti sulla nave".