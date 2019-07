Sea Watch, le donazioni per Carola superano il milione di euro

Dopo l'arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, le donazioni per l'Ong tedesca hanno superato il milione di euro. Dalla Germania sono arrivati 735mila euro e oltre 410mila euro dalla pagina Facebook italiana della iniziativa. La colletta era stata lanciata per il pagamento delle sanzioni inflitte alla capitana dell'imbarcazione per aver forzato l'ingresso nel porto di Lampedusa, oltre che per le spese giudiziarie.