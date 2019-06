Sea Watch, Conte: "Da Carola un ricatto politico su 40 persone"

Giuseppe Conte non giudica la capitana della Sea Watch Carola Rackete "un'eroina" ma al tempo stesso ritiene "scorretto aggredirla verbalmente" e spiega: "Avrà un regolare procedimento giudiziario. Non evocherei per lei concetti così forti come disobbedienza civile, perché nel suo comportamento vedo un ricatto politico deliberato, compiuto sulla vita di quaranta persone".