Sea Watch, Conte: "Alcuni Paesi disponibili per i migranti | Viminale: "Prima di sbarco servono garanzie" | Carola: "Salvini? Si metta in fila"

L'autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza Filomena Albano chiede sbarco e accoglienza per i minori non accompagnati a bordo della Sea Watch 3. Ed ha scritto al comandante generale della Guardia costiera per verificare se è confermata "la presenza di quattro minorenni non accompagnati a bordo". In caso affermativo, ha ricordato l'Autorità garante, va applicato quanto previsto dall'3 della legge 47/2017, il quale stabilisce che "in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati".