Sea Watch 5, il Tribunale di Catania sospende il fermo di 15 giorni

La Sea Watch 5 può tornare in mare. Il giudice del Tribunale di Catania ha revocato il fermo di 15 giorni e la relativa multa. Il provvedimento era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione di Catania come porto sicuro. L'intervento, come spiegato dalla ong sui propri canali social e non solo, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso. Una scelta adottata dalla Sea Watch 5, spiega la ong, per "le continue violazioni dei diritti umani". Per ora, dunque, la nave potrà riprendere le attività, mentre resta aperto il procedimento.