Migranti, Sea Watch: "116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale"

Due giorni dopo, la sera del 21 dicembre, dice sempre la Ong, "abbiamo ricevuto informazioni secondo cui alcuni pescatori tunisini avevano trovato un unico sopravvissuto su una barca di legno. L'uomo avrebbe dichiarato di essere partito da Zuwara due giorni prima e di essere l'unico sopravvissuto". Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza le condizioni meteorologiche sono peggiorate drasticamente, con venti che hanno raggiunto i 40 km/h. "Alarm Phone ha provato a verificare questa informazione, conclude la Ong, ma non è ancora riuscito a confermarla completamente".