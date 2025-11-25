Oim: 568 morti nel Mediterraneo centrale da inizio anno

Tra il 1° gennaio e il 22 novembre almeno 619 persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Lo rende noto l'aggiornamento diffuso dalla missione libica dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nello stesso periodo risultano irreperibili altre 619 persone coinvolte nei tentativi di attraversamento verso l'Europa. Il report pubblicato su X dall'agenzia delle Nazioni Unite indica inoltre che, nelle stesse settimane considerate, le autorità libiche hanno intercettato in mare e ricondotto a terra 25.231 migranti. Il conteggio comprende 21.902 uomini, 2.191 donne e 930 minori, oltre a 208 persone per le quali non sono disponibili informazioni sul genere.