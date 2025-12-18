Logo Tgcom24
Mondo
nuova tragedia in mare

Migranti, almeno 14 egiziani morti in naufragio al largo della Grecia

18 Dic 2025 - 01:29
Almeno 14 cittadini egiziani sono morti in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti irregolari al largo delle coste greche, mentre 13 persone risultano ancora disperse. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri egiziano, precisando che il capo della diplomazia del Cairo Badr Abdelatty ha incaricato l'ambasciata egiziana ad Atene di collaborare strettamente con le autorità locali per assistere i sopravvissuti e accelerare il rimpatrio delle salme una volta completate le procedure legali. 

