Scuola vandalizzata a Pisa, parla uno degli indagati: "Il preside non ci ascolta, cosa dobbiamo fare?"

Computer rotti, banchi divelti, arredamenti completamente distrutti e anche urina sui muri. L’occupazione dell’Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa si è trasformata in un atto di vandalismo vero e proprio che ha causato danni per oltre ventimila euro. Un’occupazione messa in piedi da alcuni ragazzi della scuola superiore, ma anche da alcuni esterni che hanno approfittato della situazione, per denunciare lo stato dell’istituto.



A “Mattino Cinque” parla uno dei ragazzi indagati per gli atti vandalici: “Il preside non ci ascolta, ma noi vogliamo migliorare questa scuola. Cosa avremmo potuto fare?”. Una presa di posizione che lo stesso studente, in un’intervista successiva sempre ai microfoni di “Mattino Cinque”, ritratta: “Mi sono reso conto di avere sbagliato, ho capito che sono cose che non vanno fatte, tornassi indietro me ne starei a casa”.